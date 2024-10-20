Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 18:48

Россияне захотели удочерить новорождённую девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи

Кузнецова: Желающих забрать брошенную в аэропорту Турции девочку оказалось много

После происшествия в аэропорту Антальи, где 18-летняя россиянка родила ребёнка и бросила его в туалете, на связь вышло множество соотечественников, которые были готовы забрать малыша себе. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Однако по её словам, приоритет в таких случаях отдаётся родственникам.

«Желающих взять ребёнка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдаётся родственникам», — сказала Кузнецова в беседе с РИА «Новости».

Отец рождённого в аэропорту Антальи малыша готов его принять, но после ДНК-теста
Отец рождённого в аэропорту Антальи малыша готов его принять, но после ДНК-теста

Напомним, всё произошло турецкой Анталье. Российская туристка родила ребёнка прямо в туалете аэропорта, а затем бросила его там и пошла на паспортный контроль. Малыша спасла уборщица, а служба безопасности сразу вычислила мать новорождённого. Выяснилось, что 18-летняя девушка даже не знала, что беременна. Сейчас её заключили под стражу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dymaxfoto

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров