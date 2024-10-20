Россияне захотели удочерить новорождённую девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи
Кузнецова: Желающих забрать брошенную в аэропорту Турции девочку оказалось много
После происшествия в аэропорту Антальи, где 18-летняя россиянка родила ребёнка и бросила его в туалете, на связь вышло множество соотечественников, которые были готовы забрать малыша себе. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Однако по её словам, приоритет в таких случаях отдаётся родственникам.
«Желающих взять ребёнка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдаётся родственникам», — сказала Кузнецова в беседе с РИА «Новости».
Напомним, всё произошло турецкой Анталье. Российская туристка родила ребёнка прямо в туалете аэропорта, а затем бросила его там и пошла на паспортный контроль. Малыша спасла уборщица, а служба безопасности сразу вычислила мать новорождённого. Выяснилось, что 18-летняя девушка даже не знала, что беременна. Сейчас её заключили под стражу.
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