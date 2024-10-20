Россияне захотели удочерить новорождённую девочку, брошенную в туалете аэропорта Антальи

После происшествия в аэропорту Антальи, где 18-летняя россиянка родила ребёнка и бросила его в туалете, на связь вышло множество соотечественников, которые были готовы забрать малыша себе. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Однако по её словам, приоритет в таких случаях отдаётся родственникам.