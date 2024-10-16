Суд в Турции арестовал россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта Антальи

Суд в Турции арестовал 18-летнюю россиянку, которая родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и бросила его там. Об этом сообщает агентство DHA.

«Оставившая ребёнка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а её мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — сообщило агентство.