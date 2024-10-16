Суд в Турции арестовал россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта Антальи
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Суд в Турции арестовал 18-летнюю россиянку, которая родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и бросила его там. Об этом сообщает агентство DHA.
«Оставившая ребёнка в аэропорту Екатерина Бурназкина арестована дежурным судом во вторник после того, как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а её мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — сообщило агентство.
Напомним, шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и сразу пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву «без прицепа». Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта. В итоге мать младенца быстро вычислили. Россиянка объяснила полицейским, что якобы не знала о беременности.
Как узнал SHOT, 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках от своего парня-студента, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. Неладное она с матерью заметила, возвращаясь из отпуска в Турции: у девушки заболел живот, она побежала в туалет аэропорта и родила там девочку.