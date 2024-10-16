Акушер объяснила, как бросившая младенца в Турции россиянка могла не замечать беременность

Россиянка Екатерина Бурнаскина, бросившая новорождённого ребёнка в аэропорту турецкой Антальи, могла действительно не заметить беременности. Часто женщины со сбитым менструальным циклом могут не заметить отсутствие месячных, а полные — наличие живота и своё интересное положение. Об этом Life.ru рассказала врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Обычно долго не замечает беременность женщина с нерегулярным менструальным циклом, она не обращает внимание на то, что месячных нет, для нее это привычно. На более поздних сроках беременности полные женщины не видят разницы в своем самочувствии, изменении размеров и веса. Вообще же большая часть женщин имеет утреннюю тошноту и изменение вкусовых предпочтений, но небольшая часть не отмечает этих ранних признаков беременности. Любовь Ерофеева Акушер-гинеколог

Ерофеева добавила, что такое происходит при нежелательной беременности, при насильственных действиях со стороны партнёра. Порой женщина не хочет верить в происходящее с ней, психологически вытесняет «проблему», и окружающих убеждает в том же.

Врач рекомендует всем женщинам вести менструальный календарь, и при каких-либо неполадках обращаться за помощью к специалисту. Она напомнила, что сбиты цикл может сигнализировать о больших проблемах. Многие дамы даже не догадываются, что мужское семя способно выживать внутри половых органов до нескольких суток в ожидании овуляции.