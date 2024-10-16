Акушер объяснила, как бросившая младенца в Турции россиянка могла не замечать беременность
Врач Ерофеева: Бросившая малыша в Анталье россиянка могла не знать о беременности
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Россиянка Екатерина Бурнаскина, бросившая новорождённого ребёнка в аэропорту турецкой Антальи, могла действительно не заметить беременности. Часто женщины со сбитым менструальным циклом могут не заметить отсутствие месячных, а полные — наличие живота и своё интересное положение. Об этом Life.ru рассказала врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Обычно долго не замечает беременность женщина с нерегулярным менструальным циклом, она не обращает внимание на то, что месячных нет, для нее это привычно. На более поздних сроках беременности полные женщины не видят разницы в своем самочувствии, изменении размеров и веса. Вообще же большая часть женщин имеет утреннюю тошноту и изменение вкусовых предпочтений, но небольшая часть не отмечает этих ранних признаков беременности.
Ерофеева добавила, что такое происходит при нежелательной беременности, при насильственных действиях со стороны партнёра. Порой женщина не хочет верить в происходящее с ней, психологически вытесняет «проблему», и окружающих убеждает в том же.
Врач рекомендует всем женщинам вести менструальный календарь, и при каких-либо неполадках обращаться за помощью к специалисту. Она напомнила, что сбиты цикл может сигнализировать о больших проблемах. Многие дамы даже не догадываются, что мужское семя способно выживать внутри половых органов до нескольких суток в ожидании овуляции.
Напомним, российская туристка оставила младенца в туалете аэропорта, улетая из турецкой Антальи. Екатерина Бурнаскина с матерью Еленой пытались вернуться в Москву «без прицепа», но не вышло. Их обеих задержали при посадке на самолёт. Роженица заявила полиции, что не знала о беременности.