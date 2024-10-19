Отец рождённого в аэропорту Антальи малыша готов его принять, но после ДНК-теста
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка туалете аэропорта. Обложка © DHA
Предполагаемый отец младенца, которого 18-летняя россиянка родила и оставила в туалете аэропорта Антальи, в шоке от ситуации. По данным SHOT, у парня уже есть другая девушка с ребëнком не от него, и он не знает, что делать дальше.
Предполагаемый отец ребёнка. Фото © SHOT
Мать младенца, которого нашли в унитазе в Турции, около 3 лет встречалась со студентом из Ногинска Артëмом П. По словам друзей пары, молодые люди часто ругались, ревновали друг друга, а в итоге и вовсе разошлись из-за того, что были уверены во взаимных изменах. Примерно в это же самое время Екатерина забеременела.
По словам знакомых Кати и Артëма, в школе девушка училась не очень хорошо, но частенько устраивала у себя дома вечеринки, пытаясь привлечь новых друзей. На одной из тусовок они и познакомились с Артëмом. Сам возможный папаша пока что в шоке от того, что произошло — предварительно, он готов принять ребëнка, но сначала планирует сделать ДНК-тест.
Напомним, что сам случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила ребёнка прямо в туалете, а затем бросила его там и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила новоиспечённую мать. Выяснилось, что 18-летняя девушка забеременела во время новогодних праздников, но о своём положении не знала из-за лишнего веса. Когда она вернулась из отпуска ей стало плохо прямо в аэропорту, она ринулась в туалет аэропорта, где и родила девочку. Её заключили под стражу.