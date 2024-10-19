Отец рождённого в аэропорту Антальи малыша готов его принять, но после ДНК-теста

Предполагаемый отец младенца, которого 18-летняя россиянка родила и оставила в туалете аэропорта Антальи, в шоке от ситуации. По данным SHOT, у парня уже есть другая девушка с ребëнком не от него, и он не знает, что делать дальше.

Предполагаемый отец ребёнка. Фото © SHOT

Мать младенца, которого нашли в унитазе в Турции, около 3 лет встречалась со студентом из Ногинска Артëмом П. По словам друзей пары, молодые люди часто ругались, ревновали друг друга, а в итоге и вовсе разошлись из-за того, что были уверены во взаимных изменах. Примерно в это же самое время Екатерина забеременела.