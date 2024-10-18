Гинеколог мог спутать с молочницей беременность бросившей младенца в Турции россиянки
Подруги: Гинеколог спутал беременность родившей в Анталье россиянки с кандидозом
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в турецком аэропорту. Фото © DHA
Подруги 18-летней Екатерины Бурнашкиной, родившей в аэропорту Антальи и оставившей там своего ребёнка, рассказали интересные подробности о девушке. Они заявили в интервью RT, что россиянка действительно не знала о своей беременности.
По словам подруг, девушка за 4 месяца до родов посещала гинеколога. Тот не заметил беременность и поставил ей диагноз «кандидоз» – молочница. Однако симптомы беременности всё же были — с марта россиянка жаловалась на тошноту, но списывала это на недоедание от диеты. Округлившийся живот тоже все заметили, но списали его на проблемы с ЖКТ.
В феврале этого года Бурнашкина встретилась со своим бывшим молодым человеком. Летом у неё уже появился новый парень.
Генконсульство России в Анталье оказывает максимальное содействие в скорейшем урегулировании ситуации с новорождённой. Младенцу оформили российское гражданство. Там заявили RT, что судьба задержанных матери и бабушки малышки будет решаться в рамках правового поля согласно действующему законодательству.
Напомним, шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила новоиспечённую мать. Выяснилось, что 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. По возвращении из отпуска ей стало плохо прямо в аэропорту, она побежала в туалет аэропорта и родила там девочку. Её заключили под стражу. А акушер объяснила, как россиянка могла не замечать беременность 9 месяцев.