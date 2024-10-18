Гинеколог мог спутать с молочницей беременность бросившей младенца в Турции россиянки

Подруги 18-летней Екатерины Бурнашкиной, родившей в аэропорту Антальи и оставившей там своего ребёнка, рассказали интересные подробности о девушке. Они заявили в интервью RT, что россиянка действительно не знала о своей беременности.

По словам подруг, девушка за 4 месяца до родов посещала гинеколога. Тот не заметил беременность и поставил ей диагноз «кандидоз» – молочница. Однако симптомы беременности всё же были — с марта россиянка жаловалась на тошноту, но списывала это на недоедание от диеты. Округлившийся живот тоже все заметили, но списали его на проблемы с ЖКТ.

В феврале этого года Бурнашкина встретилась со своим бывшим молодым человеком. Летом у неё уже появился новый парень.