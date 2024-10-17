Шокированная соседка рассказала о проблемах в семье горе-мамы, родившей прямо в аэропорту в Турции

Россиянка, родившая и бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, отличалась замкнутым поведением. Однако она любила играть с маленькими детьми и животными. Об этом рассказала соседка горе-матери, подчеркнув, что шокирована поступком женщины.

«В целом, может быть, замкнутая — с кошечками, с собачками, покормить бездомных, подобрать. Детям умилялась — всегда с маленькими играла, прямо с шестилетними, которые намного младше неё», — поделилась соседка.