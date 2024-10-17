Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 13:54

Шокированная соседка рассказала о проблемах в семье горе-мамы, родившей прямо в аэропорту в Турции

Соседка сочла замкнутой россиянку, бросившую новорождённого в аэропорту Антальи

Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в аэропорту (справа). Обложка © DHA

Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в аэропорту (справа). Обложка © DHA

Россиянка, родившая и бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, отличалась замкнутым поведением. Однако она любила играть с маленькими детьми и животными. Об этом рассказала соседка горе-матери, подчеркнув, что шокирована поступком женщины.

«В целом, может быть, замкнутая — с кошечками, с собачками, покормить бездомных, подобрать. Детям умилялась — всегда с маленькими играла, прямо с шестилетними, которые намного младше неё», — поделилась соседка.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что бросившая младенца россиянка вместе с родителями и старшим братом уже 12 лет живёт в одной из новостроек. Соседка также отметила, что у молодой матери были проблемы в семье из-за пьющего отца.

«Внутреннее отчуждение»: Психолог раскрыла, почему россиянка могла родить и бросить малыша в Турции
«Внутреннее отчуждение»: Психолог раскрыла, почему россиянка могла родить и бросить малыша в Турции

Напомним, 18-летняя россиянка родила в туалете аэропорта Антальи, бросила младенца и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила мать. Выяснилось, что женщина забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. Суд в Турции арестовал её. Меж тем, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецов заявила, что новорождённый будет возвращён в Россию.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров