Шокированная соседка рассказала о проблемах в семье горе-мамы, родившей прямо в аэропорту в Турции
Соседка сочла замкнутой россиянку, бросившую новорождённого в аэропорту Антальи
Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в аэропорту (справа). Обложка © DHA
Россиянка, родившая и бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, отличалась замкнутым поведением. Однако она любила играть с маленькими детьми и животными. Об этом рассказала соседка горе-матери, подчеркнув, что шокирована поступком женщины.
«В целом, может быть, замкнутая — с кошечками, с собачками, покормить бездомных, подобрать. Детям умилялась — всегда с маленькими играла, прямо с шестилетними, которые намного младше неё», — поделилась соседка.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что бросившая младенца россиянка вместе с родителями и старшим братом уже 12 лет живёт в одной из новостроек. Соседка также отметила, что у молодой матери были проблемы в семье из-за пьющего отца.
Напомним, 18-летняя россиянка родила в туалете аэропорта Антальи, бросила младенца и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила мать. Выяснилось, что женщина забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. Суд в Турции арестовал её. Меж тем, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецов заявила, что новорождённый будет возвращён в Россию.