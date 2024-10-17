«Внутреннее отчуждение»: Психолог раскрыла, почему россиянка могла родить и бросить малыша в Турции

Россиянка, родившая и бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, может страдать от серьёзных психических проблем. Об этом заявила детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, комментируя резонансное ЧП в Турции. Эксперт выдвинула несколько гипотез о состоянии 18-летней матери.

«Если предположить, что она действительно не знала, что носит ребёнка, то это может говорить о серьёзных психологических проблемах, отсутствии материнского инстинкта и повышенной жестокости», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».