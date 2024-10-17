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17 октября, 12:39

«Внутреннее отчуждение»: Психолог раскрыла, почему россиянка могла родить и бросить малыша в Турции

Психолог Наумова: У родившей в аэропорту россиянки возможны психические проблемы

Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в аэропорту. Обложка © DHA

Екатерина Бурнаскина, бросившая ребёнка в аэропорту. Обложка © DHA

Россиянка, родившая и бросившая младенца в туалете аэропорта Антальи, может страдать от серьёзных психических проблем. Об этом заявила детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, комментируя резонансное ЧП в Турции. Эксперт выдвинула несколько гипотез о состоянии 18-летней матери.

«Если предположить, что она действительно не знала, что носит ребёнка, то это может говорить о серьёзных психологических проблемах, отсутствии материнского инстинкта и повышенной жестокости», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».

По её словам, поведение россиянки вынуждает подозревать наличие психических расстройств или когнитивных нарушений. Эксперт не исключила, что молодая мать могла не осознавать беременность. Однако жестокое отношение к новорождённому могло быть вызвано из-за «внутреннего отчуждения» от детей или какими-то травмами, полагает психолог.

Акушер объяснила, как бросившая младенца в Турции россиянка могла не замечать беременность
Акушер объяснила, как бросившая младенца в Турции россиянка могла не замечать беременность

Напомним, российская туристка родила в туалете аэропорта Антальи, бросила младенца и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила мать. Выяснилось, что 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. Суд в Турции арестовал женщину. Тем временем вице-спикер Госдумы Анна Кузнецов заявила, что ребёнок будет возвращён в Россию.

Борис Эльфанд
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