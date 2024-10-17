Кузнецова – о судьбе ребёнка, родившегося в аэропорту Антальи: Будем возвращать

Ребёнка, которого мать родила и бросила в туалете аэропорта Антальи, будут возвращать в Россию. Так как новорождённая девочка — гражданка России, власти уже занимаются этим вопросом. Об этом корреспонденту Life.ru заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.