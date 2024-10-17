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17 октября, 09:27

Кузнецова – о судьбе ребёнка, родившегося в аэропорту Антальи: Будем возвращать

Ребёнка, которого мать родила и бросила в туалете аэропорта Антальи, будут возвращать в Россию. Так как новорождённая девочка — гражданка России, власти уже занимаются этим вопросом. Об этом корреспонденту Life.ru заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова – о судьбе ребёнка, родившегося в аэропорту Антальи. Видео © Life.ru

«Всё будет в рамках нашего законодательства, потому что ребёнок — гражданин России. Будем защищать», — сказала Кузнецова.

Также она не исключила экстрадиции в РФ 18-летней матери малышки.

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Напомним, шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и сразу пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила новоиспечённую мать. Оказалось, что 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. По возвращении из отпуска в Турции ей стало плохо прямо в аэропорту, она побежала в туалет аэропорта и родила там девочку. Сейчас девушка арестована.

Обложка ©

freepik.com/onlyyouqj

Александра Вишнякова
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