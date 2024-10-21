СМИ узнали, что родившая в Турции россиянка хочет вернуться домой вместе с дочкой
Milliyet: Родившая в аэропорту Антальи россиянка хочет вернуться с дочкой в РФ
18-летняя россиянка, оставившая новорождённую дочь в воздушной гавани Антальи, хочет вернуться с девочкой в Россию. Об этом заявила адвокат Кубра Полат, представляющая интересы родившей девушки и её мамы в суде, слова защитницы приводит издание Milliyet.
Она встретилась с женщинами в тюрьме и рассказала, что они до сих пор не отошли от шока после произошедшего. По её словам, обе россиянки сильно переживают и сожалеют о случившемся.
«Всё, чего они сейчас хотят, — это поехать в Россию к своим семьям со своими детьми в здоровом состоянии. Они хотят ребёнка сейчас. Слава богу, девочка тоже здорова. Честно говоря, самое главное сейчас, чтобы ребёнок был здоров», — заявила Полат.
Напомним, резонансный инцидент случился в аэропорту турецкого курорта Анталья 14 октября. 18-летняя туристка из РФ родила дочь в туалете воздушной гавани, оставила её там и пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла по камерам новоиспечённую мать. Позже стало известно, что девушка даже и не подозревала о своей беременности. Сейчас она и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей.
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