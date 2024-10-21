СМИ узнали, что родившая в Турции россиянка хочет вернуться домой вместе с дочкой

18-летняя россиянка, оставившая новорождённую дочь в воздушной гавани Антальи, хочет вернуться с девочкой в Россию. Об этом заявила адвокат Кубра Полат, представляющая интересы родившей девушки и её мамы в суде, слова защитницы приводит издание Milliyet.

Она встретилась с женщинами в тюрьме и рассказала, что они до сих пор не отошли от шока после произошедшего. По её словам, обе россиянки сильно переживают и сожалеют о случившемся.