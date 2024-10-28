Оставленную в туалете турецкого аэропорта малышку постараются вернуть родной семье
Львова-Белова рассчитывает передать оставленную в Анталье девочку кровной семье
Новорождённую девочку, которую молодая мать оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции, постараются передать в кровную семью в России. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен пояснила, что мать малыша — из Московской области. Именно поэтому к решению вопроса о судьбе новорождённого подключилась подмосковная коллега Беловой Ксения Мишонова. В настоящее время омбудсмен ждёт возможности выезда в Анталью, чтобы забрать малыша.
«Мы на связи с семьёй малыша, там есть дедушка, то есть, конечно, в первую очередь будем прорабатывать возможность помещения его в кровную семью. Если там возникнут сложности, то будем прорабатывать замещающую семью», — указала Львова-Белова в эфире телеканала «Россия-24».
Детский омбудсмен выразила уверенность, что ребёнок обязательно попадёт в семью. По её словам, в Турции сейчас проводятся следственные мероприятия в отношении матери, оставившей малыша.
Напомним, что 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя туристка из РФ родила дочь прямо в туалете. Она оставила ребёнка там и спокойно пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла мать по камерам наблюдения. По словам девушки, та якобы не подозревала о своей беременности. Сейчас она и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться на родину.
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