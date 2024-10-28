Оставленную в туалете турецкого аэропорта малышку постараются вернуть родной семье

Новорождённую девочку, которую молодая мать оставила в туалете аэропорта Антальи в Турции, постараются передать в кровную семью в России. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен пояснила, что мать малыша — из Московской области. Именно поэтому к решению вопроса о судьбе новорождённого подключилась подмосковная коллега Беловой Ксения Мишонова. В настоящее время омбудсмен ждёт возможности выезда в Анталью, чтобы забрать малыша.

«Мы на связи с семьёй малыша, там есть дедушка, то есть, конечно, в первую очередь будем прорабатывать возможность помещения его в кровную семью. Если там возникнут сложности, то будем прорабатывать замещающую семью», — указала Львова-Белова в эфире телеканала «Россия-24».