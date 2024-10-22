Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи

По информации телеграм-канала, Катя с мамой пробудет в изоляторе в Турции минимум до декабря, именно тогда пройдёт следующее заседание по её делу. Девушка, по словам адвоката, искренне расстроена и утверждает, что сильно сожалеет о поступке. Студентка всё обдумала и теперь готова сама воспитывать дочь, даже если отец малышки от неё откажется.

Пока новорождённая находится в больнице. Молодая мамочка мечтает увидеть дочь вживую, но пока ей это запрещают. Защита Екатерины сообщает, что переговоры между российской и турецкой стороной о передаче малышки в РФ состоятся уже в ближайшее время, тем более крохе уже выдали российское свидетельство о рождении. Адвокаты настаивают, что у девушки действительно была скрытая беременность — у Кати якобы давно нерегулярный цикл, а во время беременности были кровотечения.