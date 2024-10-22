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22 октября, 09:12

Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи

Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи. Катя хочет назвать девочку Николь и увезти её в Россию, сообщила SHOT её турецкий адвокат Кубра Полат.

Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи. Фото © Telegram / SHOT

Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, Катя с мамой пробудет в изоляторе в Турции минимум до декабря, именно тогда пройдёт следующее заседание по её делу. Девушка, по словам адвоката, искренне расстроена и утверждает, что сильно сожалеет о поступке. Студентка всё обдумала и теперь готова сама воспитывать дочь, даже если отец малышки от неё откажется.

Пока новорождённая находится в больнице. Молодая мамочка мечтает увидеть дочь вживую, но пока ей это запрещают. Защита Екатерины сообщает, что переговоры между российской и турецкой стороной о передаче малышки в РФ состоятся уже в ближайшее время, тем более крохе уже выдали российское свидетельство о рождении. Адвокаты настаивают, что у девушки действительно была скрытая беременность — у Кати якобы давно нерегулярный цикл, а во время беременности были кровотечения.

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Напомним, 14 октября в аэропорту турецкого курорта Анталья 18-летняя туристка из РФ родила дочь прямо в туалете. Она оставила ребёнка там и спокойно пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла мать по камерам наблюдения. Девушка заявила, что якобы не подозревала о своей беременности. Сейчас она и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться в Россию.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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