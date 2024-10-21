Успела переодеться: Россиянка попала на видео до и сразу после родов в туалете аэропорта в Турции
Появилось видео из аэропорта Турции, где россиянка бросила дочь в туалете
Россиянка, родившая и бросившая ребёнка в аэропорту в Турции, попала на камеры наблюдения. Запись с её передвижениями по терминалу, а затем допрос в комнате полиции показал турецкий канал ATV Alanya.
Россиянка, родившая в аэропорту Турции. Видео © Х / atvalanya
Туристка из России прилетела на отдых со своей матерью. На видео она ходит по залу ожидания, после чего заходит в туалет и спокойно выходит через какое-то время. Именно в унитазе чуть позже уборщица обнаружит новорождённую. При этом россиянка выходит из уборной в другой одежде. Адвокат женщины настаивает на том, что из-за лишнего веса она якобы не знала о беременности, а в аэропорту списала своё недомогание на проблемы с пищеварением.
Также турецкий телеканал показал кадры полицейского допроса обеих женщин. Новоиспечённая мать отвечает на вопросы и, кажется, совсем не страдает угрызениями совести.
Напомним, 14 октября в аэропорту турецкого курорта Анталья 18-летняя туристка из РФ родила дочь прямо в туалете. Она оставила ребёнка там и спокойно пошла на паспортный контроль. Девочку вовремя обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла мать по камерам наблюдения. Девушка заявила, что якобы не подозревала о своей беременности. Сейчас она и её мама, с которой они вместе прилетели на отдых, находятся под стражей. Обе сожалеют о случившемся, хотят забрать младенца и вернуться в Россию. Новорождённая находится в больнице, её здоровью ничто не угрожает.
Х / atvalanya