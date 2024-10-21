Успела переодеться: Россиянка попала на видео до и сразу после родов в туалете аэропорта в Турции

Россиянка, родившая и бросившая ребёнка в аэропорту в Турции, попала на камеры наблюдения. Запись с её передвижениями по терминалу, а затем допрос в комнате полиции показал турецкий канал ATV Alanya.

Туристка из России прилетела на отдых со своей матерью. На видео она ходит по залу ожидания, после чего заходит в туалет и спокойно выходит через какое-то время. Именно в унитазе чуть позже уборщица обнаружит новорождённую. При этом россиянка выходит из уборной в другой одежде. Адвокат женщины настаивает на том, что из-за лишнего веса она якобы не знала о беременности, а в аэропорту списала своё недомогание на проблемы с пищеварением.