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Регион
13 ноября, 12:38

В России вынесли первый приговор за селфи на фоне радужного флага

Суд оштрафовал девушку из Орска за пропаганду ЛГБТ* из-за фото с радужным флагом

Октябрьский районный суд города Орска в(Оренбургская область) наложил штраф в размере 1000 рублей на девушку за публикацию в социальных сетях своей фотографии на фоне флага экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ*. Об этом сообщила 13 ноября пресс-служба суда.

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Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Подсудимая объяснила, что повесила флаг у себя дома, сделала фотографию и разместила её на своей странице в соцсети. Она осознавала, что деятельность ЛГБТ* и его структурных подразделений в России запрещена, но признала свою ошибку, уточнили в пресс-службе.

Девушка отметила, что не является активисткой экстремистского сообщества и просила суд назначить минимальное наказание. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, назначил ей штраф в размере 1000 рублей.

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А ранее запретить «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» Пушкина предложили общественники. По их словам, фраза «по усам текло, а в рот не попало» пропагандирует гомосексуальные связи

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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Марина Фещенко
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