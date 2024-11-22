Акинфеев сообщил, что получил артрит четвёртой степени после операции на колене

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился подробностями своего состояния после тяжёлой травмы, полученной в матче со «Спартаком» в 2011 году. После двух операций на колене, проведённых вследствие этой травмы, у Акинфеева развился артрит четвёртой степени, пишет портал Sport24.

Вратарь рассказал, что его колено продолжает приносить ему постоянные мучения. «Сустав часто ноет, хрящи стираются, и по факту у тебя просто нет нормального колена», — признался спортсмен. По его словам, каждое утро начинается с болевых ощущений, и на то, чтобы немного «расходиться», ему требуется несколько минут. Кроме того, ежедневно Акинфеев посещает тренажёрный зал, чтобы поддерживать ногу в рабочем состоянии.

Вратарь также отметил, что после нагрузок его колено требует восстановления: «Лёд, ванны. Но это не спасает, колено всё равно болит. Только я знаю, какую работу проделываю, чтобы просто выходить на поле». Он с улыбкой отреагировал на слухи о своём отсутствии на тренировках: «Когда пишут, что я пропускаю тренировки, мне становится смешно. А иногда и пинка хочется дать, чтобы больше не писали такую чушь».

Неоправданно тяжёлые последствия травмы, которая многим кажется обыденной для профессиональных спортсменов, не помешали голкиперу продолжить карьеру на высочайшем уровне. Вратарь продолжает играть за ЦСКА, с которым он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА в сезоне 2004/05. Помимо этого, Акинфеев сыграл значительную роль в успехах сборной РФ, став бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, а также дойдя до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.