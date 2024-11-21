Фигуристка Ангелина Палагина вспомнила, как её бил тренер

16-летняя российская фигуристка Ангелина Палагина, участница серии «Гран-при России», завершила карьеру. В интервью «Спорт-Экспресс» спортсменка раскрыла подробности своих сложных отношений с тренерами и причины ухода из спорта.

Палагина рассказала, что в начале карьеры ей приходилось сталкиваться с физическим насилием со стороны тренеров. «В моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил», — вспоминает фигуристка. После того как Ангелина рассказала об этом матери, она быстро ушла из этой группы. Переход к другим тренерам был психологически сложным, ведь оставался страх, что ситуация повторится.

Несмотря на трудности, Палагина также отметила положительный опыт работы с такими тренерами, как Алексей Василевский и Юлия Лавренчук, которые помогли ей освоить сложные элементы, включая тройные прыжки и каскады.

Экс-спорсменка объяснила, почему приняла решение представлять Тульскую область, хотя всю жизнь прожила в Москве. Ей не давали возможности выступать на соревнованиях в столице, поэтому она и ее тренер решили сменить регион.

Одной из причин завершения карьеры стали многочисленные травмы, среди которых перелом стопы и пальцев. В интервью она призналась, что устала, и рассказала, что даже сейчас продолжает лечиться, хотя уже давно не тренируется. Постоянные боли стали для нее серьезным испытанием.

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от международных соревнований также повлияло на карьеру Палагиной. Последним официальным стартом для российских спортсменов стали зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В сентябре 2023 года ISU подтвердил, что российские фигуристы не смогут участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2024/25.