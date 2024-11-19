15-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко провалила допинг-тест

У 15-летней российской фигуристки Надежды Понтелеенко обнаружили положительный результат на допинг-тест. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники. Название обнаруженного вещества пока не разглашается.

Пробу взяли в конце сезона 2023/24. Допинг-контроль проходил на последнем турнире — чемпионате России среди старших возрастных групп, который состоялся в апреле 2024 года в Казани. Некоторые источники предполагают, что грязная проба наряду с другими факторами повлияла на решение Понтелеенко пропустить текущий сезон и сделать паузу в карьере, хотя сама фигуристка упоминала о наличии проблем с сердцем.

Понтелеенко занимается в группе под руководством Олега Татаурова и является бронзовым призёром юниорского чемпионата России.