Отстранён на 20 месяцев: Российский хоккеист попал в допинг-скандал из-за наркотиков

Российский хоккеист Максим Макаров, ранее игравший во втором дивизионе чемпионата Франции, получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

У 30-летнего российского хоккеиста в допинг-пробе обнаружен морфин. Его отстранили с 21 декабря 2023 года, и он будет отбывать дисквалификацию до 21 августа 2025 года.

Отметив, что спортсмен переехал во Францию в сезоне-2018/19, где играл за «Шамбери» и «Марсель». В прошлом сезоне он был без клуба.