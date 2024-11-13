Отстранён на 20 месяцев: Российский хоккеист попал в допинг-скандал из-за наркотиков
Хоккеиста Максима Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за морфин
Максим Марков. Обложка © vhlru.ru
Российский хоккеист Максим Макаров, ранее игравший во втором дивизионе чемпионата Франции, получил 20-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
У 30-летнего российского хоккеиста в допинг-пробе обнаружен морфин. Его отстранили с 21 декабря 2023 года, и он будет отбывать дисквалификацию до 21 августа 2025 года.
Отметив, что спортсмен переехал во Францию в сезоне-2018/19, где играл за «Шамбери» и «Марсель». В прошлом сезоне он был без клуба.
Ранее Life.ru сообщал, что международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксёра Александра Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Причиной стали результаты данных московской антидопинговой лаборатории, где было зафиксировано нарушение, произошедшее 25 октября 2014 года. В тот день боксёр одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом.