Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил в бою 10-летней давности

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксёра Александра Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отстранение Поветкина произошло 21 октября на основе данных московской антидопинговой лаборатории, где было зафиксировано нарушение правил, произошедшее 25 октября 2014 года. В тот день боксёр одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее у россиянина Поветкина дважды регистрировались положительные результаты допинг-тестов. Так, в мае 2016 года бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера был отменен после того, как в пробе нашего спростмена был обнаружен мельдоний. Затем, в декабре 2016 года, отменилось претендентское сражение Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном в связи с обнаружением в допинг-пробе остарина. Данный препарат способствует стимуляции андрогенных функций и повышению уровня тестостерона, что в свою очередь улучшает и ускоряет процесс выработки адреналина. Это приводит к улучшению скоростных и силовых качеств спортсмена, а также к улучшению некоторых видов взрывной выносливости. Остарин классифицируется как анаболик с необратимым действием.