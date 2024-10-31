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31 октября, 12:05

Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил в бою 10-летней давности

Боксёра Александра Поветкина заподозрили в нарушении антидопинговых правил

Российский боксер Александр Поветкин во время процедуры взвешивания накануне боя. Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боксер Александр Поветкин во время процедуры взвешивания накануне боя. Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксёра Александра Поветкина из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отстранение Поветкина произошло 21 октября на основе данных московской антидопинговой лаборатории, где было зафиксировано нарушение правил, произошедшее 25 октября 2014 года. В тот день боксёр одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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Ранее у россиянина Поветкина дважды регистрировались положительные результаты допинг-тестов. Так, в мае 2016 года бой против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера был отменен после того, как в пробе нашего спростмена был обнаружен мельдоний. Затем, в декабре 2016 года, отменилось претендентское сражение Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном в связи с обнаружением в допинг-пробе остарина. Данный препарат способствует стимуляции андрогенных функций и повышению уровня тестостерона, что в свою очередь улучшает и ускоряет процесс выработки адреналина. Это приводит к улучшению скоростных и силовых качеств спортсмена, а также к улучшению некоторых видов взрывной выносливости. Остарин классифицируется как анаболик с необратимым действием.

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На момент отстранения Поветкину 45 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр 2004 года, чемпионом мира 2003 года и двукратным чемпионом Европы (2002, 2004). В профессиональном боксе он стал временным чемпионом мира по версии WBC и регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. У него в активе 36 побед (25 из которых — нокаутом), всего три поражения и одна ничья.

Поветкин завершил свою карьеру в 2021 году, а в мае 2024 года его назначили заместителем губернатора Вологодской области.

Марина Фещенко
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