Олимпийский чемпион Поветкин стал заместителем главы Вологодской области 14 мая, 12:54 Боксёр Александр Поветкин на церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлёвском дворце. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Синицын

Прославленный российский боксёр, олимпийский чемпион Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом объявил врио главы региона Георгий Филимонов.

"Как лидер общественного мнения, лидер среди спортивной молодёжи, Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация, за те вопросы, которые принято считать развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодёжи", — сообщил Филимонов на совещании областного правительства.

Кроме того, Поветкин будет отвечать за реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодской области, а также обеспечивать реализацию нового национального проекта "Молодёжь России".

Александру Поветкину 44 года. Он является чемпионом Олимпийских игр 2004 года, чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004), заслуженным мастером спорта России, регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжёлом весе. Также он входил в десятку лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec в 2007–2017 гг. и 2019–2020 гг. После завершения карьеры активно занимается общественной деятельностью, неоднократно был в Донбассе.

Авторы Александра Вишнякова