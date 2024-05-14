Олимпийский чемпион Поветкин стал заместителем главы Вологодской области
Боксёр Александр Поветкин на церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлёвском дворце. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Синицын
Прославленный российский боксёр, олимпийский чемпион Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом объявил врио главы региона Георгий Филимонов.
"Как лидер общественного мнения, лидер среди спортивной молодёжи, Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация, за те вопросы, которые принято считать развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодёжи", — сообщил Филимонов на совещании областного правительства.
Кроме того, Поветкин будет отвечать за реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодской области, а также обеспечивать реализацию нового национального проекта "Молодёжь России".
Александру Поветкину 44 года. Он является чемпионом Олимпийских игр 2004 года, чемпионом мира (2003), двукратным чемпионом Европы (2002, 2004), заслуженным мастером спорта России, регулярным чемпионом мира по версии WBA в тяжёлом весе. Также он входил в десятку лучших тяжеловесов мира по рейтингу BoxRec в 2007–2017 гг. и 2019–2020 гг. После завершения карьеры активно занимается общественной деятельностью, неоднократно был в Донбассе.
Кстати, главы некоторых регионов России займут новые должности. В частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин стал помощником президента России. Он уже попрощался с коллегами, уступив место временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миляеву. Ещё один губернатор — глава Курской области Роман Старовойт — предложен на должность главы Минтранса, глава Кемеровской области Сергей Цивилёв — на пост министра энергетики, кандидатуру главы Калининградской области Антона Алиханова предложили на должность главы Минпромторга, а хабаровского губернатора Михаила Дегтярёва — на должность министра спорта.