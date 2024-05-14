Первый замглавы Тульской области Дмитрий Миляев стал врио губернатора
Врио губернатора Тульской области стал первый заместитель Дюмина
Дмитрий Миляев. Обложка © Сайт Правительства Тульской области
Помощник президента России Алексей Дюмин покинул оперативное совещание Правительства Тульской области, уступив место временно исполняющему обязанности губернатора Дмитрию Миляеву. Перед этим чиновник поблагодарил коллег за годы совместной работы.
"Работа с вами — большая честь для меня. За восемь с небольшим лет удалось многое. Самая главная наша заслуга — наши жители", — сказал Дюмин, пишет "Тульская служба новостей".
Ранее Миляев был первым заместителем главы региона. Напомним, что 14 мая президент России Владимир Путин освободил Алексея Дюмина от должности губернатора Тульской области. Глава государства назначил его своим помощником.