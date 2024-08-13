"Скоро буду": Уроженец Курска Поветкин пообещал приехать и поддержать земляков

Олимпийский чемпион по боксу, а ныне — вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин отправил душевное послание своим землякам из Курской области. В своём обращении уроженец Курска выразил искреннюю поддержку курянам, а также пообещал, что вскоре посетит родные края. Его слова приводит NEWS.ru.

"Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами," — сказал он.