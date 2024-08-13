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13 августа, 00:25

"Скоро буду": Уроженец Курска Поветкин пообещал приехать и поддержать земляков

Чемпион по боксу Поветкин заверил жителей Курской области в скором визите

Олимпийский чемпион по боксу и вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Huw Fairclough

Олимпийский чемпион по боксу и вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Huw Fairclough

Олимпийский чемпион по боксу, а ныне — вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин отправил душевное послание своим землякам из Курской области. В своём обращении уроженец Курска выразил искреннюю поддержку курянам, а также пообещал, что вскоре посетит родные края. Его слова приводит NEWS.ru.

"Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами," — сказал он.

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Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с группами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область с 6 августа. ВС России отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.

Кирилл Сосновских
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