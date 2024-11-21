Олимпийская чемпионка Алина Загитова заболела и выложила видео с капельницей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о своем недомогании, опубликовав видео с капельницей в своем телеграм-канале, пишут РИА-Новости. В коротком сообщении фигуристка призвала подписчиков заботиться о здоровье и пожелала им не болеть.

Незадолго до этого Загитова посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа», где призналась, что за последние сутки спала всего около трёх часов. Интенсивный график мероприятий и недостаток отдыха могли стать причиной ухудшения самочувствия спортсменки.

Алина Загитова — одна из самых титулованных фигуристок, причём не только в России. Среди её достижений победа на чемпионате мира в 2019 году и золотая медаль чемпионата Европы 2018 года, проходившего в Москве. Несмотря на временные трудности со здоровьем, поклонники надеются на скорейшее восстановление спортсменки и ее возвращение к активной деятельности.

Специалисты подчеркивают важность соблюдения режима сна и отдыха для профессиональных спортсменов. Недостаток сна может негативно сказаться не только на физическом состоянии, но и на эмоциональном фоне, что особенно важно в период активных выступлений и участия в светских мероприятиях.

Пожелаем Алине Загитовой скорейшего выздоровления и возвращения к привычному ритму жизни. Пусть её пример станет напоминанием о важности заботы о собственном здоровье, особенно в условиях напряженного графика и высоких физических нагрузок.