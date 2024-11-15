«Проходит лечение»: Косметолог объяснила метаморфозы с лицом Алины Загитовой

Собеседница портала «Страсти» выразила уверенность, что на внешний вид Загитовой повлияли «старящий» макияж и неудачный свет. По словам эксперта, 22-летняя фигуристка пока что не нуждается в пластических операциях. Тем не менее, метаморфозы с губами могут быть связаны с медицинскими процедурами.