«Проходит лечение»: Косметолог объяснила метаморфозы с лицом Алины Загитовой
Косметолог Андреева: Загитова не прибегала к помощи специалистов бьюти-сферы
Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова не прибегала к помощи специалистов бьюти-сферы, заявила научный сотрудник института профессиональных болезней ФГБНУ «НИИ МТ» имени Измерова Анна Андреева, комментируя бурную реакцию пользователей соцсетей на изменившееся лицо спортсменки.
Собеседница портала «Страсти» выразила уверенность, что на внешний вид Загитовой повлияли «старящий» макияж и неудачный свет. По словам эксперта, 22-летняя фигуристка пока что не нуждается в пластических операциях. Тем не менее, метаморфозы с губами могут быть связаны с медицинскими процедурами.
«Она проходит лечение с помощью элайнеров, что значительно меняет и конфигурацию лица, и артикуляцию, и объём губ. За счёт конструкций на зубах губы выглядят пухлее и сильнее выдвинуты вперёд», — объяснила косметолог.
Ранее Алина Загитова упрекнула Татьяну Тарасову в непрофессионализме. Спортсменка назвала непрофессиональными комментарии знаменитого тренера об Олимпиаде 2018 года.