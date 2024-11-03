Загитова упрекнула Татьяну Тарасову в непрофессионализме
Загитова назвала непрофессиональными комментарии Тарасовой и Гришина об ОИ-2018
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Обложка © VK / Стрелец-Молодец
В интервью Надежде Стрелец олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала поведение тренера Татьяны Тарасовой и комментатора Александра Гришина, которые обсуждали её выступление на Олимпиаде-2018. По словам спортсменки, их реакция была непрофессиональной.
«Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть», — привела слова Гришина Стрелец.
Загитова отметила, что сейчас расценивает это как «непрофессионализм». Комментаторы, считает она, проявляли эмпатию к её сопернице Евгении Медведевой, с которой у них были хорошие отношения. Сама же Алина предпочитала «сидеть в номере» и «ни с кем не общаться», кроме тренерского состава.
Напомним, на Олимпиаде-2018 Загитова набрала 239,57 балла, заняв первое место и обойдя Евгению Медведеву, у которой было 238,26 балла. Не так давно спортсменка упала со сцены во время номера Люси Чеботиной на Премии Муз-ТВ.