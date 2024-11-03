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3 ноября, 19:48

Загитова упрекнула Татьяну Тарасову в непрофессионализме

Загитова назвала непрофессиональными комментарии Тарасовой и Гришина об ОИ-2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Обложка © VK / Стрелец-Молодец

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Обложка © VK / Стрелец-Молодец

В интервью Надежде Стрелец олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала поведение тренера Татьяны Тарасовой и комментатора Александра Гришина, которые обсуждали её выступление на Олимпиаде-2018. По словам спортсменки, их реакция была непрофессиональной.

«Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть», — привела слова Гришина Стрелец.

Загитова отметила, что сейчас расценивает это как «непрофессионализм». Комментаторы, считает она, проявляли эмпатию к её сопернице Евгении Медведевой, с которой у них были хорошие отношения. Сама же Алина предпочитала «сидеть в номере» и «ни с кем не общаться», кроме тренерского состава.

Загитова философски отреагировала на хейт в свой адрес
Загитова философски отреагировала на хейт в свой адрес

Напомним, на Олимпиаде-2018 Загитова набрала 239,57 балла, заняв первое место и обойдя Евгению Медведеву, у которой было 238,26 балла. Не так давно спортсменка упала со сцены во время номера Люси Чеботиной на Премии Муз-ТВ.

Анатолий Цейко
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