Загитова упрекнула Татьяну Тарасову в непрофессионализме

В интервью Надежде Стрелец олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала поведение тренера Татьяны Тарасовой и комментатора Александра Гришина, которые обсуждали её выступление на Олимпиаде-2018. По словам спортсменки, их реакция была непрофессиональной.

«Комментатор, видя твои оценки, говорит: нет-нет, этого не может быть», — привела слова Гришина Стрелец.

Загитова отметила, что сейчас расценивает это как «непрофессионализм». Комментаторы, считает она, проявляли эмпатию к её сопернице Евгении Медведевой, с которой у них были хорошие отношения. Сама же Алина предпочитала «сидеть в номере» и «ни с кем не общаться», кроме тренерского состава.