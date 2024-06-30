"Помогаю людям": Загитова философски отреагировала на хейт в свой адрес

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова философски реагирует на оскорбления в свой адрес. Спортсменка считает, что плохие комментарии в её сторону помогают людям выплёскивать негатив и не держать его в себе.

"Когда мне пишет кто-то: "Ты не такие ботинки надела", я думаю, что этот человек выплёскивает негатив, который может обрушить на других. И я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвётся, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям", — отметила она в ходе VK Fest в Санкт-Петербурге в рамках лектория общества "Знание".

Хейтеров Загитова охарактеризовала как людей, которым не хватает внимания. При этом 22-летняя спортсменка заметила: из-за того, что комментаторы пытаются самоутвердиться, у знаменитостей могут начаться психологические проблемы. Однако решить эту ситуацию, по мнению фигуристки, несложно: "Про себя можно просто послать". Загитова подчеркнула, что в своей жизни делает всё, что хочет сама.