Роднина призвала не лезть в постель Загитовой после совета искать парня с «большой линейкой»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина предложила не обсуждать на публике сексуальную жизнь чемпионки Алины Загитовой и не раздавать ей советы по поводу молодых людей. Об этом она сказала в интервью РИА «Новости».

«А что, найти вторую половинку — это главная цель? Думаю, желающих много. Но у неё, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная. Если есть такие проблемы, идите в фитнес-зал или бегайте. Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки?» — возмутилась Роднина.

По её словам, 22-летняя Загитова вправе распоряжаться своей жизнью самостоятельно, а советы ей могут давать только родители или близкие друзья. Роднина уверена, никто не имеет права «совать нос» в амурные дела фигуристки. Такую реакцию депутата вызвали в том числе слова тренера Тамары Москвиной, которая на Гран-при России в Красноярске посоветовала спортсменке «купить большую линейку», а уж потом выбирать молодого человека по духовной близости.