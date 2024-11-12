Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 10:53

Роднина призвала не лезть в постель Загитовой после совета искать парня с «большой линейкой»

Депутат Роднина призвала не лезть в душу и сексуальную жизнь Загитовой

Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина предложила не обсуждать на публике сексуальную жизнь чемпионки Алины Загитовой и не раздавать ей советы по поводу молодых людей. Об этом она сказала в интервью РИА «Новости».

«А что, найти вторую половинку — это главная цель? Думаю, желающих много. Но у неё, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь — это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная. Если есть такие проблемы, идите в фитнес-зал или бегайте. Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки?» — возмутилась Роднина.

По её словам, 22-летняя Загитова вправе распоряжаться своей жизнью самостоятельно, а советы ей могут давать только родители или близкие друзья. Роднина уверена, никто не имеет права «совать нос» в амурные дела фигуристки. Такую реакцию депутата вызвали в том числе слова тренера Тамары Москвиной, которая на Гран-при России в Красноярске посоветовала спортсменке «купить большую линейку», а уж потом выбирать молодого человека по духовной близости.

Загитова упрекнула Татьяну Тарасову в непрофессионализме
Загитова упрекнула Татьяну Тарасову в непрофессионализме

Напомним, Загитова приостановила карьеру в конце 2019 года и сейчас выступает в различных шоу, а также занимается проектами вне спорта. Фигуристка призналась, что устала от хейта в свой адрес, но старается его не замечать. По её словам, плохие комментарии в её сторону помогают людям выплёскивать негатив и не держать его в себе.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Алина Загитова
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar