Головин прибил "Ниццу" и сохранил "Монако" на третьем месте во Франции
Гол Головина принёс победу "Монако" в матче с "Ниццей"
Александр Головин после победного гола "Ницце". Обложка © X / AS Monaco
"Монако" победил "Ниццу" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2. Победный удар нанёс российский полузащитник Александр Головин.
В составе монегасков дублем отметился Денис Закария (16-я минута, 50). У хозяев — Гаэтан Лаборде (37, пенальти) и Эванн Гессан (74). Головин победный удар нанёс на 77-й минуте. Стоит отметить, что "Ницца" играла в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Данте Бонфина.
Теперь в активе "Монако" стало 38 очков, команда занимает третье место в таблице Лиги 1. "Ницца" с 39 очками идёт второй.
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