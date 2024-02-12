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11 февраля, 22:23

Головин прибил "Ниццу" и сохранил "Монако" на третьем месте во Франции

Гол Головина принёс победу "Монако" в матче с "Ниццей"

Александр Головин после победного гола "Ницце". Обложка © X / AS Monaco

Александр Головин после победного гола "Ницце". Обложка © X / AS Monaco

"Монако" победил "Ниццу" в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:2. Победный удар нанёс российский полузащитник Александр Головин.

В составе монегасков дублем отметился Денис Закария (16-я минута, 50). У хозяев — Гаэтан Лаборде (37, пенальти) и Эванн Гессан (74). Головин победный удар нанёс на 77-й минуте. Стоит отметить, что "Ницца" играла в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Данте Бонфина.

Теперь в активе "Монако" стало 38 очков, команда занимает третье место в таблице Лиги 1. "Ницца" с 39 очками идёт второй.

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Артур Лапсаков
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