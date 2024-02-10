Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 14:21

Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре

Александр Кокорин. Обложка © T.me / ФК "Арис" (Лимасол)

Александр Кокорин. Обложка © T.me / ФК "Арис" (Лимасол)

Союз спортивных журналистов Кипра отдал своё предпочтение при выборе лучшего футболиста года россиянину Александру Кокорину, назвав его самым ценным игроком 2023 года на Кипре. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Арис".

В символическую сборную лучших игроков 2023 года на Кипре также вошли поляк Кароль Струски и бразильцы Вана Алвес и Кажу. Все они являются одноклубниками Кокорина, который в прошлом году отметился 18 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В 2023 году Кокорин помог клубу впервые выиграть чемпионат и суперкубок страны, а также провести несколько матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Агент Джикии свёл к нулю вероятность нового контракта со "Спартаком" при Абаскале
Агент Джикии свёл к нулю вероятность нового контракта со "Спартаком" при Абаскале

В 2022 году Александр Кокорин из итальянской "Фиорентины" перешёл в кипрский "Арис" на правах аренды. О праве выкупа игрока одной из сторон ничего не сообщалось.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Александр Кокорин
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров