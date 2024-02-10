Александр Кокорин признан лучшим футболистом года на Кипре

Союз спортивных журналистов Кипра отдал своё предпочтение при выборе лучшего футболиста года россиянину Александру Кокорину, назвав его самым ценным игроком 2023 года на Кипре. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Арис".

В символическую сборную лучших игроков 2023 года на Кипре также вошли поляк Кароль Струски и бразильцы Вана Алвес и Кажу. Все они являются одноклубниками Кокорина, который в прошлом году отметился 18 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. В 2023 году Кокорин помог клубу впервые выиграть чемпионат и суперкубок страны, а также провести несколько матчей на групповом этапе Лиги Европы.