Агент Джикии свёл к нулю вероятность нового контракта со "Спартаком" при Абаскале
Георгий Джикия. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Агент защитника московского "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинёв объяснил, что при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале подписание нового контракта с клубом невозможно.
В ходе личной встречи с игроком наставник красно-белых признался, что недоволен малой подвижностью Джикии в ходе матчей. Однако, по словам агента, футболист никогда не был бегунком. Главное его преимущество состоит в развитом игровом интеллекте, высказался Шпинёв.
"Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право", — заявил Шпинёв, слова которого приводит "Чемпионат.com".
Агент отметил, что, если Абаскаль останется у руля "Спартака", вероятность продления контракта с Джикией сводится к нулю.
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