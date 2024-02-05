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5 февраля, 20:15

Агент Джикии свёл к нулю вероятность нового контракта со "Спартаком" при Абаскале

Георгий Джикия. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Георгий Джикия. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Агент защитника московского "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинёв объяснил, что при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале подписание нового контракта с клубом невозможно.

В ходе личной встречи с игроком наставник красно-белых признался, что недоволен малой подвижностью Джикии в ходе матчей. Однако, по словам агента, футболист никогда не был бегунком. Главное его преимущество состоит в развитом игровом интеллекте, высказался Шпинёв.

"Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право", — заявил Шпинёв, слова которого приводит "Чемпионат.com".

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Джикия не дождался сдачи шести своих квартир в Москве и потребовал за просрочку почти 7 млн

Агент отметил, что, если Абаскаль останется у руля "Спартака", вероятность продления контракта с Джикией сводится к нулю.

Ранее Life.ru рассказывал, что переход 21-летнего футболиста Манфреда Угальде из "Твенте" в московский "Спартак" стал причиной скандала в Нидерландах. Это произошло из-за позиций отдельных членов правления клуба по Украине.

Владимир Озеров
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