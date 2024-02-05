Агент Джикии свёл к нулю вероятность нового контракта со "Спартаком" при Абаскале

Агент защитника московского "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинёв объяснил, что при нынешнем главном тренере Гильермо Абаскале подписание нового контракта с клубом невозможно.

В ходе личной встречи с игроком наставник красно-белых признался, что недоволен малой подвижностью Джикии в ходе матчей. Однако, по словам агента, футболист никогда не был бегунком. Главное его преимущество состоит в развитом игровом интеллекте, высказался Шпинёв.

"Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право", — заявил Шпинёв, слова которого приводит "Чемпионат.com".