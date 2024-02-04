Переход Угальде в московский "Спартак" стал причиной скандала в Нидерландах

В голландском спортивном сообществе произошёл скандал после перехода 21-летнего футболиста Манфреда Угальде в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте". Как сообщает зарубежный клуб, из-за этого события из состава наблюдательного совета команды ушёл Джон Бирлинг.

"Для Бирлинга продажа Угальде в "Спартак" несовместима с принципами НОК Нидерландов и его собственными в отношении ситуации на Украине. Поэтому он решил покинуть свой пост ещё до принятия решения о трансфере", — говорится в сообщении.