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29 января, 20:09

В "Твенте" продали игрока в "Спартак" и заявили, что им неприятно вести дела с РФ

Манфред Угальде. Обложка © T.me / ФК "Спартак-Москва"

Манфред Угальде. Обложка © T.me / ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" купил у нидерландского "Твенте" нападающего Манфреда Угальде. О переходе игрока объявила пресс-служба красно-белых.

После объявления о сделке технический директор "Твенте" Арнольд Брюггинк заявил, что вести дела с Россией неприятно.

"Мы бы предпочли вообще не продавать игрока. Вести дела с Россией, очевидно, не очень приятно, но игрок очень хотел уйти сам и тогда пришлось искать решение", — заявил функционер, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

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Однако Брюггинк добавил, что "Спартак" не находится в санкционном списке, а юристы подтвердили, что никаких препятствий в ведении бизнеса с российским клубом нет.

Контракт 21-летнего форварда сборной Коста-Рики со "Спартаком" рассчитан на четыре с половиной года. По данным портала Transfermarkt, переход игрока обошёлся москвичам в 13 млн евро.

А ранее защитник "Локомотива" Наир Тикнизян потроллил "Зенит" после сорвавшегося трансфера. По данным СМИ, игрок запросил зарплату около двух миллионов евро. Согласовать контракт стороны не смогли, и переговоры были завершены.

Артур Лапсаков
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