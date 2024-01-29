В "Твенте" продали игрока в "Спартак" и заявили, что им неприятно вести дела с РФ

Московский "Спартак" купил у нидерландского "Твенте" нападающего Манфреда Угальде. О переходе игрока объявила пресс-служба красно-белых.

После объявления о сделке технический директор "Твенте" Арнольд Брюггинк заявил, что вести дела с Россией неприятно.

"Мы бы предпочли вообще не продавать игрока. Вести дела с Россией, очевидно, не очень приятно, но игрок очень хотел уйти сам и тогда пришлось искать решение", — заявил функционер, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

Однако Брюггинк добавил, что "Спартак" не находится в санкционном списке, а юристы подтвердили, что никаких препятствий в ведении бизнеса с российским клубом нет.

Контракт 21-летнего форварда сборной Коста-Рики со "Спартаком" рассчитан на четыре с половиной года. По данным портала Transfermarkt, переход игрока обошёлся москвичам в 13 млн евро.