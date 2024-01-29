Курьерская компания обманула "Спартак" на 2,3 млн рублей, присвоив деньги за мерч "Спартак" выиграл дело против курьерской фирмы "Каргогрупп" на 2,3 млн рублей 29 января, 08:32 Мерч ФК "Спартак". Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Футбольный клуб "Спартак" выиграл суд против курьерской компании, которая занималась доставкой сувенирной продукции команды. Теперь ответчик обязан выплатить клубу более двух миллионов рублей. Об этом пишет SHOT.

Красно-белые заключили договор с ООО "Каргогрупп" ещё в 2022 году, фирма обязалась доставлять мерч и другую продукцию из онлайн-фан-шопа. Данную услугу футбольный клуб честно оплатил, однако полученные за товары деньги фирма "Каргогрупп" так и не отправила заказчику.

В итоге руководство "Спартака" подало иск в Арбитражный суд и выиграло дело. Сейчас курьерская компания обязана выплатить клубу 2 326 390 рублей, а также неустойку в размере 45,5 тысячи рублей.

Ранее испанский тренер Гильермо Абаскаль, возглавляющий московский ФК "Спартак", отреагировал на слухи о переходе в клуб "Кадис". Он заявил, что остаётся в России и продолжит работу в клубе.

Авторы Татьяна Миссуми