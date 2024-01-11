Красноярский "Енисей" возглавил легендарный футболист "Спартака"

Новым главным тренером красноярского футбольного клуба "Енисей" стал Андрей Тихонов. 53-летний специалист уже возглавлял сибиряков в 2016-2017 годах.

Андрей Тихонов — новый главный тренер ФК "Енисей". Андрей Валерьевич в разные годы работал с командами "Спартак", "Крылья Советов", "Краснодар", а также возглавлял ФК "Енисей". В сезоне 2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Первой Лиги", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Новый главный тренер ФК "Енисей" Андрей Тихонов. Фото © Сайт ФК "Енисей"

В качестве главного тренера, кроме "Енисея", Тихонов работал в щёлковском "Спартаке", "Крыльях Советов" и казахстанской "Астане", которую покинул в 2021 году. Под его руководством клуб стал бронзовым призёром чемпионата страны, однако в Казахстане Тихонова дисквалифицировали на два года из-за того, что в конце первого тайма матча с "Кайратом" он увёл команду с поля из-за недовольства судейством. Спустя несколько минут футболисты вернулись на поле и игра продолжилась, встреча завершилась в пользу "Кайрата" со счётом 1:0. Примечательно, что судья той встречи — Игорь Чесноков — проводил последний матч в карьере.

С "Енисеем" Тихонов занял третье место в ФНЛ и завоевал право сыграть в стыковых матчах за выход в премьер-лигу. Там красноярцы проиграли тульскому "Арсенал" за счёт правила выездного гола, которое ныне больше не действует.

Как игрок Тихонов наиболее известен по выступлениям за столичный "Спартак" под руководством Олега Романцева. В составе красно-белых он восемь раз становился чемпионом России. Стоит отметить, что Романцев начинал свою футбольную карьеру именно в "Енисее", который тогда назывался "Автомобилист".

В текущем розыгрыше Первой лиги "Енисей" занимает десятое место с 24 очками после 20 игр. От четвёртой строчки, дающей право сыграть в стыковых матчах, клуб отделяет 11 очков. В первой половине сезона команду возглавлял Эдуард Штейнбрехер, об отставке которого объявили 7 декабря. В 21-м туре ФНЛ соперником красноярцев будет московское "Торпедо". Игра состоится 3 марта на поле "Енисея".