Нарышкин: США обеспокоены, что кампания по "изоляции России в спорте" даёт сбои
Власти США обеспокоены тем, что их кампания по изоляции России в мировом спорте даёт сбои. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
"Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающей в службу информации, в администрации США серьёзно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений даёт сбои", — говорится в сообщении.
На то, что позицию США по спортсменам из РФ не хотят учитывать, указывает в том числе большое число стран, изъявивших желание участвовать в российских Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.
А ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спорт невозможно изолировать от российских спортсменов, как бы на этом ни настаивали власти Украины. При этом косвенно он признал, что отстранение атлетов из России нарушает и права человека, и Олимпийскую хартию. Однако позже Бах заявил, что исключение России и Белоруссии из международных стартов нужно продлить.
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