Нарышкин: США обеспокоены, что кампания по "изоляции России в спорте" даёт сбои

Власти США обеспокоены тем, что их кампания по изоляции России в мировом спорте даёт сбои. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.

"Как заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, по поступающей в службу информации, в администрации США серьёзно обеспокоены тем, что запущенная ими кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений даёт сбои", — говорится в сообщении.