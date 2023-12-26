Джикия не дождался сдачи шести своих квартир в Москве и потребовал за просрочку почти 7 млн
Капитан "Спартака" Джикия не дождался сдачи квартир в Москве и обратился в суд
Георгий Джикия. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия подал иск в суд против застройщика. Спортсмен потребовал почти 7 миллионов рублей компенсации за то, что тот не сдал в срок шесть его квартир в ЖК в одном из лучших столичных районов — Хорошёво-Мнёвники, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, по условиям договора ООО "Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли" должен был сдать многоквартирный дом на улице Шеногина во втором и третьем кварталах 2023 года, однако не сделал этого, за что и получил претензию. Джикия требует выплатить ему 6,8 миллиона рублей. Заседание суда назначили на 18 января, за день до официального выхода из отпуска всех футболистов "Спартака".
А ранее в неприятности попал другой футболист — экс-игрок сборной России Алексей Бугаев. 29 октября его поймали с полкило мефедрона. Бугаев признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти "шабашку": через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки. Со спортом он завязал из-за пристрастия к спиртному. После ухода из "Краснодара" Бугаев открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, но компания оказалась в долгах, сейчас счета заблокированы ФНС. При этом заместитель гендиректора кубанского клуба Нурбий Хакунов заявил, что запомнил бывшего спортсмена как хорошего парня. Бугаева арестовали до 31 декабря.