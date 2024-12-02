Головин забил за «Монако» во второй игре чемпионата Франции подряд

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:2). Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе.

Россиянин отличился на 41-й минуте. Головин забил во второй игре подряд, ранее он отличился в матче с «Брестом» (3:2) 22 ноября.

В текущем сезоне на счету 28-летнего Головина два забитых мяча в девяти играх.