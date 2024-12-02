Головин забил за «Монако» во второй игре чемпионата Франции подряд
Александр Головин после гола в ворота «Марселя». Обложка © X / AS Monaco
Полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (1:2). Игра проходила на стадионе «Велодром» в Марселе.
Россиянин отличился на 41-й минуте. Головин забил во второй игре подряд, ранее он отличился в матче с «Брестом» (3:2) 22 ноября.
В текущем сезоне на счету 28-летнего Головина два забитых мяча в девяти играх.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Будё-Глимт» с Никитой Ильичом Хайкиным на воротах стал чемпионом Норвегии по футболу. Это произошло в четвёртый раз за последние пять розыгрышей.