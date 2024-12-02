«Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным на воротах стал чемпионом Норвегии по футболу

Заключительный 30-й тур чемпионата Норвегии по футболу завершился уверенной победой клуба «Будё-Глимт» над гостями из города Лиллестрём со счётом 5:2. Ворота хозяев с первых секунд матча защищал россиянин Никита Ильич Хайкин, который в четвёртый раз за карьеру завоевал национальный кубок.

Голами в составе победителей отметились Патрик Берг, Йенс Хёуге, Ульрик Салтнес и Каспер Хёг, что оформил дубль. По итогам чемпионата «Будё-Глимт» обосновался на первой строчке турнирной таблицы с 62 очками в активе. Второе место с отрывом в три очка завоевал «Бранн», а «бронза» досталась «Викингу».

Хайкин выступает за норвежский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл во всех 30 матчах и пропустил суммарно 31 гол. При этом 12 встреч россиянин завершил «на ноль».