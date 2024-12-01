«Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес, играя в меньшинстве со 2-й минуты
Луис Энрике (в центре), забивший первый гол в финале Кубка Либертадорес. Обложка © X / Botafogo F.R.
Бразильский «Ботафого» победил «Атлетико Минейро» в финале Кубка Либертадорес. Матч прошёл в Буэнос-Айресе со счётом 3:1.
«Ботафого» уже на 2-й минуте остался в меньшинстве после удаления полузащитника Грегоре за удар открытыми шипами в голову игрока соперников Фаусто Веру. Но ещё в первом тайме клуб вышел вперёд благодаря голам Луиса Энрике на 35-й минуте и Алекса Теллеса с пенальти на 44-й. Сразу после перерыва Эдуардо Варгас один мяч отыграл, но на большее «Атлетико Минейро» не хватило. В концовке компенсированного времени Жуниор Сантос установил окончательный результат.
«Ботафого» впервые в своей истории завоевал главный южноамериканский трофей и стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
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