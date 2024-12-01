«Ботафого» впервые выиграл Кубок Либертадорес, играя в меньшинстве со 2-й минуты

Бразильский «Ботафого» победил «Атлетико Минейро» в финале Кубка Либертадорес. Матч прошёл в Буэнос-Айресе со счётом 3:1.

«Ботафого» уже на 2-й минуте остался в меньшинстве после удаления полузащитника Грегоре за удар открытыми шипами в голову игрока соперников Фаусто Веру. Но ещё в первом тайме клуб вышел вперёд благодаря голам Луиса Энрике на 35-й минуте и Алекса Теллеса с пенальти на 44-й. Сразу после перерыва Эдуардо Варгас один мяч отыграл, но на большее «Атлетико Минейро» не хватило. В концовке компенсированного времени Жуниор Сантос установил окончательный результат.

«Ботафого» впервые в своей истории завоевал главный южноамериканский трофей и стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.