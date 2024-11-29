Глава РФС отреагировал на недопуск сборной России к жеребьёвке отбора на ЧМ-2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков признался, что разочарован из-за невключения национальной команды в число участников жеребьёвки квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года. Вместе с тем он отметил, что это не новость.

«Безусловно, разочарован этой ситуацией. Новость не является новостью, потому что в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о приостановлении участия сборной России в международных турнирах», — сказал Дюков журналистам.

Он добавил, что сборная России не сможет участвовать в соревнованиях, пока это решение не отменят.