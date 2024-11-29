Главу Федерации футбола Брунея уволили после отжига игроков в краснодарском клубе
Главу Федерации футбола Брунея уволили спустя две недели после матча с Россией
Фейсала Юсофф. Обложка © Сергей Астахов / Матч ТВ
В Брунее уволили президента Федерации футбола (FABD) Фейсала Юсоффа. Это случилось после недавнего фиаско команды в матче со сборной России.
Исполнительный комитет федерации единогласно принял решение об увольнении главы по указу султана Брунея Хассанала Болкиаха. Официальная причина решения — нарушение законов страны, сообщает организация в соцсетях.
Напомним, недавно сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Встречу посетили 26 865 зрителей. Проигравшие решили не расстраиваться и с размахом отметили крупнейшую победу сборной России в краснодарских заведениях. В их программу входил алкоголь и пляски под песни МакSим.