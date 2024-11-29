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29 ноября, 09:33

Главу Федерации футбола Брунея уволили после отжига игроков в краснодарском клубе

Главу Федерации футбола Брунея уволили спустя две недели после матча с Россией

Фейсала Юсофф. Обложка © Сергей Астахов / Матч ТВ

Фейсала Юсофф. Обложка © Сергей Астахов / Матч ТВ

В Брунее уволили президента Федерации футбола (FABD) Фейсала Юсоффа. Это случилось после недавнего фиаско команды в матче со сборной России.

Исполнительный комитет федерации единогласно принял решение об увольнении главы по указу султана Брунея Хассанала Болкиаха. Официальная причина решения — нарушение законов страны, сообщает организация в соцсетях.

Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с игроками в стриптиз-клубе
Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с игроками в стриптиз-клубе

Напомним, недавно сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Подопечные Валерия Карпина со счётом 11:0 переиграли команду Брунея в матче, состоявшемся в Краснодаре. Встречу посетили 26 865 зрителей. Проигравшие решили не расстраиваться и с размахом отметили крупнейшую победу сборной России в краснодарских заведениях. В их программу входил алкоголь и пляски под песни МакSим.

Николай Рюмин
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