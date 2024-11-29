Футболист из Аргентины, выступающий за петербургский «Зенит» Лусиано Гонду, поделился своими впечатлениями о российской кухне. Несмотря на приверженность аргентинским и итальянским блюдам, спортсмен отметил, что супы из РФ, особенно борщ, произвели на него положительное впечатление. Об этом пишет портал Sports.ru.

23 ноября «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в 16-м туре Российской премьер-лиги. Матч прошёл на стадионе «Газовик» и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Александр Ерохин после передачи защитника Нуралы Алипа.

Эта победа позволила «Зениту» укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Клуб набрал 39 очков, опережая ближайшего соперника, «Краснодар», на один балл. Теперь команда стремится продолжить свою победную серию, выиграв шесть последних розыгрышей Российской Премьер-лиги.

В следующем туре «Зенит» примет на своём поле самарские «Крылья Советов». Матч состоится 1 декабря в 16:30 по московскому времени. Команда настроена сохранить лидерство и успешно завершить первую половину сезона.

Российская Премьер-лига (РПЛ) представляет высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней участвуют 16 клубов, которые ежегодно соревнуются за звание чемпиона страны.

История РПЛ началась в 2002 году, когда лига взяла на себя организацию и проведение чемпионата России по футболу. Первоначально она была известна как Российская Футбольная Премьер-лига (РФПЛ). В 2018 году произошло значительное обновление: переименование в Российскую Премьер-лигу. Тогда же разработали новый логотип, что символизировало начало новой эры в российском футболе.

Формат турнира предусматривает, что каждый клуб проводит по 30 матчей за сезон, играя с каждым соперником дважды — дома и на выезде. Это создаёт насыщенный и конкурентный календарь, где каждое очко может сыграть решающую роль в итоговом распределении мест.