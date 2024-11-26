«Зенит» выплачивает футболистам по 5 млн рублей за победы над «Спартаком»

Футболисты петербургского «Зенита» получают значительные премиальные за победы в принципиальных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Наибольшие выплаты клуб предлагает за победу над московским «Спартаком». Каждый игрок стартового состава получает по 5 миллионов рублей, а те, кто остался в запасе, — по 2 миллиона рублей, сообщает издание «РБ Спорт».

Появление таких значительных премиальных связано с важностью матчей против исторического соперника. Встреча со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ завершилась победой «Зенита» со счётом 3:2, что позволило команде Сергея Семака досрочно завоевать чемпионский титул, набрав 64 очка. Это пятое подряд чемпионство «Зенита» под руководством Семака и десятое в истории клуба.

Помимо матчей со «Спартаком», «Зенит» выплачивает по 2 миллиона рублей за победы над другими сильными соперниками: «Краснодаром», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо». Такие финансовые стимулы помогают поддерживать высокий уровень мотивации у игроков и способствуют успешному выступлению команды в чемпионате.

После 16 туров текущего сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. Ближайший преследователь, «Краснодар», отстаёт на одно очко. В 17-м туре петербуржцы встретятся с «Крыльями Советов» на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано на 1 декабря в 16:30 по московскому времени.

Финансовая политика «Зенита» поощряет игроков за победы в ключевых матчах, что, безусловно, влияет на их настрой и результаты. В то время как другие клубы, такие как московский «Локомотив» и сам «Спартак», также предлагают премиальные, их суммы значительно уступают выплатам «Зенита». Например, «Локомотив» за победу над «Спартаком» в 10-м туре выплатил по 1,2 миллиона рублей, а «Спартак» за победу над «Локомотивом» — по 840 тысяч рублей.