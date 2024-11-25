«Я забываюсь там»: Александр Соболев объяснил свою любовь к Dota 2

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев рассказал о своём увлечении компьютерными играми, которые помогают ему расслабиться и отвлечься от повседневных забот. В интервью на шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита» Соболев поделился, что раньше увлекался FIFA и Counter-Strike, но сейчас его внимание сосредоточено на Dota 2.

Соболев объяснил, что игры служат для него способом «забыться» и отдохнуть от негативного влияния, с которым он сталкивается в реальной жизни. «Я просто захожу в компьютер и отдыхаю головой. От хейта этого и всего просто отдыхаю», — отметил футболист. Несмотря на то, что комьюнити Dota 2 он назвал «самым негативным», Соболев утверждает, что научился игнорировать это: «Я могу нажать кнопку и заглушить его».

Тренерский штаб «Зенита» рекомендовал Соболеву ограничить время, проводимое за игрой в Dota 2. Известно, что в августе он провёл 24 часа в игре за две недели и потратил 512 тысяч рублей на внутриигровые предметы. Также он играл в CS 2, где потратил 77 тысяч рублей и проиграл в половине матчей.