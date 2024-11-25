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25 ноября, 14:33

«Я забываюсь там»: Александр Соболев объяснил свою любовь к Dota 2

Александр Соболев на тренировке. Обложка © Telegram / Sobolev7

Александр Соболев на тренировке. Обложка © Telegram / Sobolev7

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев рассказал о своём увлечении компьютерными играми, которые помогают ему расслабиться и отвлечься от повседневных забот. В интервью на шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита» Соболев поделился, что раньше увлекался FIFA и Counter-Strike, но сейчас его внимание сосредоточено на Dota 2.

Соболев объяснил, что игры служат для него способом «забыться» и отдохнуть от негативного влияния, с которым он сталкивается в реальной жизни. «Я просто захожу в компьютер и отдыхаю головой. От хейта этого и всего просто отдыхаю», — отметил футболист. Несмотря на то, что комьюнити Dota 2 он назвал «самым негативным», Соболев утверждает, что научился игнорировать это: «Я могу нажать кнопку и заглушить его».

Тренерский штаб «Зенита» рекомендовал Соболеву ограничить время, проводимое за игрой в Dota 2. Известно, что в августе он провёл 24 часа в игре за две недели и потратил 512 тысяч рублей на внутриигровые предметы. Также он играл в CS 2, где потратил 77 тысяч рублей и проиграл в половине матчей.

Несмотря на критику и напряжение, связанные с профессиональной деятельностью, Соболев продолжает использовать игры как средство для отдыха. Он также интересуется киберспортом и изучает стратегии профессиональных игроков, чтобы улучшить свои навыки в Dota 2. Однако, как он сам признаётся, стать киберспортсменом — это не его цель, так как это требует гораздо больше времени и усилий.

Александр Соболев перестал играть в Dota 2 после ультиматума «Зенита»
Александр Соболев перестал играть в Dota 2 после ультиматума «Зенита»

Напомним, что Александр Соболев стал игроком петербургской команды 30 августа. Этому событию предшествовала серия скандалов, связанных со слухами вокруг его трансфера. Свой первый мяч за новый клуб форвард оформил уже 2 октября в игре против тольяттинского «Акрона». Дебютный гол спортсмен посвятил покойной маме.

Дарья Блинова
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