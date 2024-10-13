Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил от руководства клуба жёсткий ультиматум. Рекордсмена среди российских футболистов по наигранным часам в игру Dota 2 призвали отказаться от гейминга и целиком посвятить себя команде. Бывший «спартаковец» принял требование и повесил мышку на гвоздь, рассказал Mash полузащитник «Монако» Александр Головин.

Любителем «рашить мид» за Пуджа форвард стал ещё летом, когда московский «Спартак» отстранил его от тренировок в преддверии трансфера. За первые пару недель Соболев суммарно провёл в игре 24 часа, потратив на прокачку персонажей полмиллиона рублей.