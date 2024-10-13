Александр Соболев перестал играть в Dota 2 после ультиматума «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил от руководства клуба жёсткий ультиматум. Рекордсмена среди российских футболистов по наигранным часам в игру Dota 2 призвали отказаться от гейминга и целиком посвятить себя команде. Бывший «спартаковец» принял требование и повесил мышку на гвоздь, рассказал Mash полузащитник «Монако» Александр Головин.
Любителем «рашить мид» за Пуджа форвард стал ещё летом, когда московский «Спартак» отстранил его от тренировок в преддверии трансфера. За первые пару недель Соболев суммарно провёл в игре 24 часа, потратив на прокачку персонажей полмиллиона рублей.
По данным Mash, после наказа со стороны тренерского штаба футболист сыграл всего лишь 25 «каток». Пять из них — 11 октября, когда в сезоне Российской премьер-лиги начался перерыв.
Напомним, что Соболев стал игроком петербургской команды 30 августа. Этому событию предшествовала серия скандалов, связанных со слухами вокруг его трансфера. Свой первый мяч за новый клуб форвард оформил уже 2 октября в игре против тольяттинского «Акрона». Дебютный гол спортсмен посвятил покойной маме.
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