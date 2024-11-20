Игрок «Зенита» Мостовой тратит больше полумиллиона рублей в первый день месяца

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой поделился подробностями своих финансовых расходов и инвестиционных предпочтений в интервью Metaratings.ru.

По его словам, в первый день каждого месяца он тратит более 500 тысяч рублей. Эти средства идут на поддержку родителей, обеспечение семьи и оплату кредитов. «Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», — пояснил футболист.

27-летний футболист также рассказал о своих инвестиционных планах. У него есть несколько небольших бизнесов, но он считает, что наиболее простым и надежным вложением является недвижимость. Мостовой отметил, что его инвестиции сосредоточены именно в этом направлении.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года и за это время добился значительных успехов: он четырежды становился чемпионом России, завоевал Кубок России и пять раз выигрывал Суперкубок. В текущем сезоне футболист провел 18 матчей за клуб, забив пять голов и отдав две результативные передачи. На международной арене он сыграл 16 матчей за сборную России, забив три гола.

Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В прошлом он также играл за «Сочи» и «Зенит-2» на правах аренды. Уроженец Омска, Мостовой начал свою карьеру в ЦСКА и «Локомотиве».

На фоне признания Мостового о значительных тратах интерес вызывает сравнение его расходов с тратами других представителей футбольного мира. Например, голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему достаточно 30 тысяч рублей в месяц, а главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обходится 50 тысячами рублей.