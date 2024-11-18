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17 ноября, 22:05

Неизвестный напал с ножом на шестикратного чемпиона России по футболу Евсеева

SHOT: На российского футболиста и тренера Евсеева напали с ножом в Астрахани

Вадим Евсеев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Вадим Евсеев. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

На шестикратного чемпиона России и тренера Вадима Евсеева напали с ножом в Астрахани. По данным SHOT, там его команда «Ленинградец» вчера днëм играла против местного клуба «Волгарь».

Как стало известно SHOT, неизвестный набросился на бывшего защитника сборной России и тренера клуба «Ленинградец» с холодным оружием. По словам комментатора Дениса Казанского, сейчас жизни 48-летнего Евсеева ничего не угрожает, а в деле разбирается полиция. Причины и мотивы нападения пока неизвестны.

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Оксана Попова
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