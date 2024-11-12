Схватила за волосы при детях: Директор школы в Лобне напала на молодую учительницу

Директор школы искусств в Лобне Елена Матросова напала на молодую преподавательницу Анну Воронкову за её нежелание выполнять работу сверх установленных часов без дополнительной оплаты. Об этом сообщает Mash.

Директор школы напала на преподавателя. Видео © Telegram / Mash

На видео попало, как директор, который является городским депутатом и главой комиссии по культуре, грубо хватает Воронкову за волосы и тащит её вдоль стены. Это происходит в школьном коридоре, прямо при детях. По данным наших коллег, такая агрессивная реакция вызвана отказом молодого учителя писать заявление об увольнении «по собственному желанию», потому что она отказалась бесплатно брать дополнительную нагрузку, которая не указана в её трудовом договоре.

Воронкова обратилась в полицию. После случившегося родители школьников планируют «свергнуть» жестокую директриссу с должности. Они хотят написать коллективное заявление в областной Минкульт.