Не на ту напал: Лысый скуф пытался отжать телефон у девушки в центре Москвы, но получил отпор

Утром на Гоголевском бульваре 45-летний мужчина подошёл к девушке, вырвал у нее из рук телефон стоимостью 80 тысяч рублей и попытался скрыться. Видео опубликовала 11 ноября пресс-служба Прркуратуры Москвы. Пострадавшая активно сопротивлялась и схватила его за одежду. В ответ злоумышленник начал душить девушку, повалил её на асфальт и нанес несколько ударов. В этот момент к ней подбежали коллеги и оттащили грабителя.