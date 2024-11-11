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Регион
11 ноября, 10:45

Не на ту напал: Лысый скуф пытался отжать телефон у девушки в центре Москвы, но получил отпор

Прокуратура Москвы показала видео нападения на девушку на Гоголевском бульваре

Утром на Гоголевском бульваре 45-летний мужчина подошёл к девушке, вырвал у нее из рук телефон стоимостью 80 тысяч рублей и попытался скрыться. Видео опубликовала 11 ноября пресс-служба Прркуратуры Москвы. Пострадавшая активно сопротивлялась и схватила его за одежду. В ответ злоумышленник начал душить девушку, повалил её на асфальт и нанес несколько ударов. В этот момент к ней подбежали коллеги и оттащили грабителя.

Кадры нападения на москвичку на Гоголевском бульваре. Видео © Прокуратура Москвы

Подозреваемый был задержан, и с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пресненская межрайонная прокуратура контролирует процесс привлечения его к уголовной ответственности.

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А ранее в Таиланде группа «ледибоев» атаковала мужчину. Видео инцидента распространилось в Сети, сообщают, что ситуация произошла на Пхукете, а жертвой нападения стал российский турист из Набережных Челнов.

Обложка ©

Прокуратура Москвы

Марина Фещенко
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