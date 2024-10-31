Брачные аферисты напали на оператора «Известий» во время съёмок

На съемочную группу «Известий» напали брачные аферисты. Это произошло во время съёмок материала о деятельности таких мошенников.

Момент нападения на съёмочную команду газеты «Известия». Видео © Telegram / IZ.RU

Корреспондент газеты «Известия» вместе со своими коллегами работала над материалом о брачных аферистов. В какой-то момент один из героев передачи по имени Роман Павлов напал на оператора Олега Кишина. Кажется, потасовка обошлась без серьёзных увечий, к месту происшествия были вызваны полицейские и медики.

«Молодой человек находился в невменяемом состоянии. Вёл себя агрессивно, начал вырывать у меня из рук камеру. Потому ударил меня ладонью по лицу, взял в удушающий захват спереди. Я в ответ сгруппировался, ничего ему не делал», — объяснил подвергшийся нападению оператор.