Брачные аферисты напали на оператора «Известий» во время съёмок
На съемочную группу «Известий» напали брачные аферисты. Это произошло во время съёмок материала о деятельности таких мошенников.
Момент нападения на съёмочную команду газеты «Известия». Видео © Telegram / IZ.RU
Корреспондент газеты «Известия» вместе со своими коллегами работала над материалом о брачных аферистов. В какой-то момент один из героев передачи по имени Роман Павлов напал на оператора Олега Кишина. Кажется, потасовка обошлась без серьёзных увечий, к месту происшествия были вызваны полицейские и медики.
«Молодой человек находился в невменяемом состоянии. Вёл себя агрессивно, начал вырывать у меня из рук камеру. Потому ударил меня ладонью по лицу, взял в удушающий захват спереди. Я в ответ сгруппировался, ничего ему не делал», — объяснил подвергшийся нападению оператор.
Ранее Life.ru рассказывал о нападении на российского журналиста в Грузии. Корреспондент РИА «Новости» освещал акции протеста в Тбилиси, когда протестующие намеренно врубили у него над ухом громкоговоритель на высоких частотах. Звуковым ударом журналиста сбила с ног, но местные полицейские помогли ему и вызвали такси до гостиницы.
Telegram / IZ.RU