Ударный график: Недовольная британка проломила начальнице голову молотком

В Великобритании женщина напала на свою начальницу с молотком из-за недовольства рабочим графиком, сообщает Manchester Evening News. Инцидент произошёл после того, как сотрудниц одной из больниц Стейси Смит показалось, что начальница Михайла Мортон несправедливо распределяет смены.

По данным издания, Смит и её сожительница работали под руководством Мортон и изначально ладили. Однако в период коронавирусной пандемии их отношения испортились, так как Смит требовала ставить их смены одновременно, чего начальница не могла сделать из-за большого числа пациентов. В 2022 году, после того как британке отказали в выходном на похороны, конфликт обострился, и она начала угрожать начальнице в социальных сетях.

В ответ на это начальница начала специально ставить Смит и её сожительницу в разные смены. Соседка женщины очень тяжело воспринимала сложившуюся ситуацию, и даже задумывалась о суициде. После этого медработница и решила напасть на начальницу.

В итоге женщина подкараулила Мортон у дома и нанесла ей несколько ударов молотком по голове, причинив ей травмы головы и перелом запястья. После нападения Смит сбежала, но вскоре сдалась полиции. Суд приговорил её к 25 годам лишения свободы.